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الإمارات تعلن توفر لقاح “كوفيد-19” للمواطنين والمقيمين في جميع المراكز الصحية

منذ 12 دقيقة
الإمارات تعلن توفر لقاح "كوفيد-19" للمواطنين والمقيمين في جميع المراكز الصحية

الإمارات تعلن توفر لقاح "كوفيد-19" للمواطنين والمقيمين في جميع المراكز الصحية

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن توفر اللقاح ضد كوفيد-19 في جميع المراكز الصحية لجميع المواطنين والمقيمين فوق 18 عاما وخاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة أن الوزارة بدأت بتوفير لقاح كوفيد-19 المدرج والمسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مرافقها الصحية بعد النتائج الإيجابية التي أكدت فعالية اللقاح بنسبة عالية، مشيرا إلى إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولاسيما كبار المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ويتكون اللقاح المعتمد من جرعتين يتم إعطاء الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي، والثانية بعد 21 إلى 28 يوما من موعد الجرعة الأولى.

وأظهرت النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة “سينوفارم سي إن بي جي” فعالية لقاحها ضد “كوفيد-19″، حيث سجل الإقلاب المصلي معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض، وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

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