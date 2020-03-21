الإمارات تعلن عن وفاة حالتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” أحدهما من الجنسية العربية قادماً من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاماً وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاماً وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كما أكدت أن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة. وقالت إن الدراسات المتوفرة عن هذا الفيروس توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6% وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة.

إلى ذلك أهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

يذكر أن دول الخليج الست سجلت نحو 1200 إصابة بالوباء، بينها 140 في الإمارات، وحالة وفاة واحدة في البحرين.