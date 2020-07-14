الإمارات تكشف سبب تأجيل إطلاق “مسبار الأمل”

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أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، الثلاثاء، تأجيل إطلاق “مسبار الأمل” الإماراتي إلى المريخ إلى موعد لاحق.

وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء أنه وبالتعاون والتشاور مع شركة ”ميتسوبيشي“ للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، عن تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ ”مسبار الأمل”، بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

وأكد حساب ”مركز محمد بن راشد للفضاء“ على موقع ”تويتر“، أن فريق العمل يعكف على تحديد موعد جديد للإطلاق خلال شهر يوليو/تموز الجاري، وسيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وكان من المفترض أن تنطلق رحلة ”مسبار الأمل“، فجر الأربعاء الموافق لـ15 يوليو/تموز، قبل أن يتم تأجيلها إلى وقت لاحق، بسبب الظروف الجوية.

وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن إطلاق ”مسبار الأمل“، في رحلة مدتها 7 أشهر للوصول إلى مدار المريخ، بهدف استكشاف الفضاء.

ويعتبر ”مسبار الأمل“ أول مسبار عربي وإسلامي ينطلق إلى الفضاء وتحديدا إلى كوكب المريخ، لتكون الإمارات بذلك واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب.

وأكد عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل”، الاستعداد لإطلاق المسبار في الموعد الجديد وفقا لمعايير السلامة والأمن اللازمين لضمان نجاح المهمة التاريخية للكوكب الأحمر.

جاء ذلك خلال مداخلته على “تلفزيون دبي”، بعد إعلان وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، الثلاثاء، تأجيل إطلاق “مسبار الأمل” الإماراتي إلى المريخ إلى يوم الجمعة الموافق 17 يوليو/ تموز 2020، إثر التشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق بجزيرة تانيجاشيما باليابان.

وأكد مدير مشروع “مسبار الأمل” أن إطلاق الصاروخ في ظل ظروف مناخية صعبة من شأنه أن يشكل خطرا على مهمة المسبار.

وأضاف: “علينا أن نتأقلم وأن نعيد خططنا للإعداد للإطلاق في الموعد الجديد مع مراعاة الظروف الجوية”، مشيرا إلى الظروف الجوية غير المستقرة التي تمر بها اليابان التي سينطلق منها المسبار إلى مهمته نحو كوكب المريخ.