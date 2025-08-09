الأحد 15 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ67 للمساعدات على قطاع غزة

منذ 36 دقيقة
الإنزال الجوي الـ67 للمساعدات على قطاع غزة

الإنزال الجوي الـ67 للمساعدات على قطاع غزة

نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، عملية الإنزال الجوي الـ67 للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، ضمن عملية “طيور الخير”، التي تندرج في إطار عملية “الفارس الشهم 3″، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

شمل الإنزال كميات من المواد الغذائية الأساسية الموجهة للأهالي في القطاع، بمشاركة ودعم عدد من المؤسسات والجهات الخيرية في دولة الإمارات، استمراراً لالتزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وترتبط عملية “طيور الخير” بالجهود الإغاثية الشاملة لعملية “الفارس الشهم 3″، التي أطلقتها الإمارات لتقديم المساعدات عبر الجو والبر والبحر، بالتعاون مع شركاء دوليين.

    المصدر :
  • وكالات

