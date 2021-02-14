الإمارات توافق على إلزامية الفحوصات الجينية قبل الزواج

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد، الأحد، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

واطلع المجلس خلال جلسته على نتائج دراسة متكاملة بشأن أنواع الأمراض الوراثية المطلوب فحصها قبل الزواج، ووافق على الفحوصات الجينية كفحوصات إلزامية موحدة لما قبل الزواج في الإمارات وإضافتها للفحوصات الحالية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتستهدف الفحوصات تقليل نسبة حدوث وانتشار الأمراض الوراثية، ووقاية الأطفال من الإعاقات الذهنية والجسدية، وخفض نسبة الوفيات بين الأطفال نتيجة الإصابة بهذه الأمراض.

ويأتي هذا القرار بهدف تطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية وتخفيف العبء النفسي والاجتماعي على الأسرة والمجتمع، وتخفيف العبء الصحي الاقتصادي على مستوى الإمارات.

ويضم البرنامج تطوير سجل إلكتروني موحد للأمراض الجينية على مستوى الإمارات، يشمل نتائج فحوص ما قبل الزواج حول الأمراض الوراثية المتنحية، وتحديث وتقييم السياسات الصحية لتواكب متطلبات علوم الوراثة الحديثة، وتحديث متطلبات التقييم المهني PQR وفق المعايير العالمية فيما يخص التخصصات الجينية.

إضافة إلى نشر ثقافة أهمية الفحوص الجينية بين أفراد المجتمع من خلال دعم الحملات التثقيفية والتوعوية.