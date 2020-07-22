الإمارات توقف إصدار تأشيرة دخول الإيرانيين بسبب كورونا

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أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار تأشيرة دخول للإيرانيين، بسبب تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين في إيران، حسب ما أفاد به مسؤول إيراني اليوم الأربعاء .

ونقلت وكالة ”إيسنا“ عن علي قرباني مدير جمعية مكاتب السفر والسياحة في إيران قوله: ”الإمارات توقفت عن إصدار التأشيرة للمواطنين الإيرانيين ولم توضح سبب ذلك، ولكن حسب تصريحات مسؤولين بدبي ربما يأتي ذلك بسبب زيادة أعداد المصابين بكورونا في إيران وترقب الإمارات“.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى تصريحات سابقة لمدير شركة ”مطار الخميني الدولي“ بالعاصمة طهران، علي كاشاني، وتحديدا في الـ 16 من حزيران/يونيو الماضي، التي أعلن فيها عن إطلاق رحلات خط طهران دبي مع مراعاة الظروف الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

لكن الوكالة أكدت نقلا عن مسؤولين ومديرين لوكالات السفر الإيرانية عدم إصدار الإمارات تأشيرة دخول للإيرانيين، رغم تفعيل شركات الطيران الإيرانية والإماراتية لرحلات على خط طهران دبي.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا، إذ تتصدر إيران مع تركيا أكثر دول منطقة الشرق الأوسط لتسجيل الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي.

وتواجه إيران موجة ثانية من انتشار الفيروس، حيث تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء منذ التراجع الذي سجل لشهرين في مايو.

وأعلنت إيران ، أمس الثلاثاء، تسجيل 229 وفاة في 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد بعد أسابيع من ارتفاع عدد الحالات في هذه الدولة الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.