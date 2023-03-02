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الإمارات تُدين التصريحات الإسرائيليّة عن تدمير قرية "حوارة"

منذ 53 دقيقة
علم الإمارات

علم الإمارات

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أدانت دولة الإمارات التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، رفض دولة الإمارات الممارسات كافة التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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