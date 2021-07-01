الإمارات.. حظر السفر إلى 14 دولة جراء سلالة "دلتا"

أقامت سلطات الإمارات حظراً على سفر مواطنيها إلى 14 دولة، في إجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المتحور “دلتا”، وهي: الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في بيان الى أنه “نشدد على ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس كورونا، وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها، ولضرورة الالتزام بالعزل الصحي في حال الإصابة بكورونا، خلال فترة السفر، والتقيد بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة”.

وطلب البيان من مواطني الإمارات الموجودين في الخارج إبلاغ سفارة بلادهم في الدولة التي يتواجدون فيها في حال الإصابة.