الأحد 26 صفر 1443 ﻫ - 3 أكتوبر 2021 |
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الإمارات: “شاهين” يؤثر على الطقس في أبو ظبي

منذ 51 دقيقة
الإمارات

الإمارات

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أكدت الإمارات أن الإعصار المداري “شاهين” يؤثر على الطقس في إمارة أبو ظبي لا سيما في مدينة العين اعتبارا من اليوم الأحد ولغاية الثلاثاء ودعت المواطنين والمقيمين إلى الحيطة والحذر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في تغريدة عبر “تويتر”: “تؤثر الحالة المدارية لـ”شاهين” على الطقس في إمارة أبوظبي لا سيما في مدينة العين اعتبارا من الأحد 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر، يشمل ذلك تشكل سحب ركامية ماطرة وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول”.

وطلبت السلطات من المواطنين والمقيمين في البلاد أخذ الحيطة واتخاذ عدة إجراءات من بينها “الحذر أثناء القيادة، وتخفيف السرعة عند تدني مدى الرؤية، وعدم ارتياد البحر، والابتعاد عن الاودية ومناطق جريان السيول”.

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