الإمارات.. “صفر وفيات” بكورونا لليوم الرابع على التوالي

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أعنت الإمارات،الثلاثاء ، عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية .

ولليوم الرابع على التوالي، لم تسجل دولة الإمارات وفيات من جراء مرض “كوفيد 19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، أن البلاد لم ترصد أي وفاة بسبب الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مثلما يحدث منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

ونقلت “وام” عن وزارة الصحة الإماراتية قولها، إنه تم الكشف عن 189إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وذكرت الصحة الإماراتية أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61352 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 227 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض “كوفيد 19” بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 55090.

وفي السياق ذاته، ذكرت الصحة الإماراتية أنها أجرت 29398 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وشملت الفحوص فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.