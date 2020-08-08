الإمارات..”صفر” وفيات بكورونا و239 إصابة جديدة

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أعلنت الإمارات، السبت ، عن تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسنجد .

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 63.792 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والمخالطين لهم وعزلهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 62.300 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 230 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 56.245، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.