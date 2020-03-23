الإمارات: عقوبات تصل إلى “السجن” لمخالفي الإجراءات الوقائية من كورونا

أهابت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، بالمواطنين والمقيمين تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقاية للحد من فيروس كورونا، المعروف بـ”كوفيد 19″، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وشددت الداخلية الإماراتية على “ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء”.

وقالت إن “التجوال الخاص بالسيارات الشخصية أو للعائلة من البيت الواحد، ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة، والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، ويشترط لكل ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات”.

وشددت على “عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية، وذلك تعزيزا لجهود السلامة والصحة العامة”.

وأكدت أنه “سيتم فرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية، وسيتم تشديد الغرامة والسير في الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية”.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إن هذه الإجراءات جاءت حرصا على سلامة المواطنين والمقمين والزائرين الموجودين في الدولة.

وشددت على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية، ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها.

وكانت السلطات في دولة الإمارات اتخذت في وقت سابق الاثنين جملة جديدة من التدابير لمواجهة فيروس كورونا، تضاف إلى أخرى عديدة تم اتخاذها في وقت سابق لمواجهة المرض.

وشملت الإجراءات الجديدة الإعلان عن غلق المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، على أن يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون ساريا بعد 48 ساعة.

كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن، والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.