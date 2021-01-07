الإمارات: عودة حركة التجارة والتنقل مع قطر ستبدأ خلال هذه الفترة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يوم الخميس، إن التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها.

وأضاف في مؤتمر صحفي “عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا (بالسعودية) سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق… لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة”. وتابع “تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد”.

وذكر قرقاش أن القضايا الأخرى مثل استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتًا مع بقاء الخلافات، بما في ذلك القضايا الجيوسياسية مثل تركيا والجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين.

وقال قرقاش: “بعض المشكلات أسهل في الإصلاح وبعضها الآخر يستغرق وقتًا أطول. لدينا بداية جيدة للغاية … ولكن لدينا مشاكل في إعادة بناء الثقة”.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الحصار على قطر واتهموها بأنها تدعم الإرهاب وتتقرب من إيران. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للحد من سيادتها.

وتوسطت الكويت والولايات المتحدة لحل هذا الخلاف، وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن إدارة ترامب والرياض ضغطت على الدول المقاطعة الأخرى لتوقيع الاتفاق، وإن السعودية ستتحرك أسرع من حلفائها لاستعادة العلاقات.

وذكر مصدر مطلع على الأمر لرويترز يوم الخميس، أن المناقشات استمرت حتى بعد توقيع الاتفاق في قمة بالمملكة يوم الثلاثاء لتقديم تطمينات.

ووضعت الدول الأربع 13 شرطا للمصالحة مع قطر، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وخفض العلاقات مع إيران.