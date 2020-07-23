الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً بـ10 مؤشرات عالمية 2020

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لا تدخر دولة الإمارات العربية المتحدة الجهد لتحتفظ بمكانتها الإقليمية والعالمية، وتحقق الريادة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وقد رصدت صحيفة «الرؤية»، في تقريرها تفوق الإمارات وفوزها بالمرتبة الأولى إقليمياً في 10 مؤشرات عالمية 2020 صدرت مؤخراً.

1- صدارة الدول الأكثر تنافسية

تصدرت الإمارات للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وتعد الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك لـ4 سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في عام 2017.

وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في 23 مؤشراً أبرزها (نسبة التوظيف، شروط التبادل التجاري، قلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، تضخم أسعار المستهلكين، نفقات الاستهلاك الأسري، غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة، قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، انخفاض نسبة الدين الحكومي الخارجي، قلة التهرب من دفع الضرائب، قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، قلة إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، الضرائب الشخصية الفعلية، نسبة تمثيل الإناث في البرلمان).

2- الأولى بالخدمات الذكية

حلت الإمارات في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية لتنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة في يوليو الحالي، كما جاءت في المركز الرابع آسيوياً في هذا المؤشر.

ويركز هذا المؤشر على دور برامج التحول الرقمي في تضييق الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات، ويرصد دور الحكومات حول العالم في إشراك جمهور المتعاملين في تطوير الخدمات والسياسات والبرامج التي تعود بالنفع على الجميع.

3- البنية التحتية للاتصالات

حققت الإمارات، المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط، والسابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، بحسب تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020، كما حلت في المركز الثاني آسيوياً في هذا المؤشر.

وحافظت الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المحمول، وتقدمت من المركز الثاني إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتحرك.

4- الأكثر أماناً

احتلت الدولة المركز الأول إقليمياً وعالمياً في مؤشر نسبة الشعور بالأمان، وفق تقرير معهد جالوب للقانون والنظام العالمي لعام 2019.

وحققت الإمارات نتيجة 95.9% على المؤشر العام، متقدمة على دول النرويج وأيسلندا والدنمارك وسويسرا وإسبانيا المشهورة بأنها من الدول الأكثر أمناً عالمياً.

5- التفوق بمؤشر السعادة العالمي

جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي، في تقرير السعادة العالمي لعام 2020، لتواصل تقدمها عالمياً متفوقة على العديد من الدول والاقتصادات المتطورة، في التقرير العالمي الذي يصدر سنوياً عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

ويتضمن التقرير هذا العام لأول مرة مؤشراً خاصاً يصنف مستويات السعادة على مستوى المدن من خلال تقييم الأفراد لحياتهم بشكل عام، حيث شمل 186 مدينة حول العالم، وحلت مدينتا أبوظبي ودبي في المراكز الأولى عربياً كأكثر المدن سعادة.

6- سيادة القانون

تصدرت الإمارات دول المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2020، مسجلة 0.65 نفطة على المؤشر العام.

وتقدمت دولة الامارات، مرتبتين في المؤشر، حيث ارتقت من المركز الـ32 إلى المركز الـ30 على مستوى العالم في المؤشر العام الذي تعده مؤسسة «The World Justice Project» الأمريكية للأبحاث.

7- الأفضل في مواجهة جائحة كورونا

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ18 عالمياً بين دول المنطقة والعالم الأفضل في مواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19»، حسب تقرير لمركز الأبحاث البريطاني (Deep Knowledge Group (DKG.

جاءت الدولة ضمن تصنيف مركز الأبحاث البريطاني الذي صدر منتصف مايو الماضي، بترتيب أكثر من 100 دولة في العالم من حيث فاعليتها في التعامل مع الفيروس.

8- أحسن أنظمة تعليمية

تصدرت الإمارات المركز الأول عربياً والـ20 عالمياً بتصنيف أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، وحصدت 64 درجة في جودة التعليم، و 52.94 درجة في فرصة التعليم، حسب دراسة حديثة صادرة عن صحيفة «Ceoworld» الأمريكية.

9- الثقة بالاستثمار المباشر

تصدرت الإمارات إقليمياً في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر 2020، والمرتبة الـ19 عالمياً، حسب التصنيف الصادر عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات.

وأظهرت الإمارات التي تدخل المؤشر لأول مرة، تقدماً بالمرتبة على دول كالدانمارك والبرتغال والبرازيل والنرويج وتايوان.

10- الأولى بمؤشر «القوة الناعمة»

كما جاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ18 عالمياً على مؤشر «القوة الناعمة»، وهو مؤشر تصدره شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالعلامات التجارية.

ويرصد المؤشر عوامل قوة الدول ومقومات تأثيرها بخلاف عوامل القوة العسكرية، بما في ذلك قوة اقتصادها، جاذبيتها للأعمال التجارية، تأثيرها الثقافي، إنجازاتها العلمية.