الإمارات… وفاتان و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وأعلنت السلطات الصحية الإماراتية اليوم الخميس عن تسجيل وفاتين و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي أنها سجلت خلال اليوم الأخير 698 إصابة جديدة، ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع إحصاءات أمس الأربعاء (725) والثلاثاء الماضي (783).

وأصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في الإمارات بذلك 21084، بما في ذلك 208 حالات وفاة.

وتماثل 407 أشخاص للشفاء من كورونا في الإمارات خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6930 شخصا.

آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات

.

The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#stayhome#coronavirus#covid19#mohap_uae pic.twitter.com/k7jIFpQ4ph

— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية – MOHAP UAE (@mohapuae) May 14, 2020