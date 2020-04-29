الإمارات.. 549 إصابة جديدة وارتفاع بأعداد المتعافين من كورونا

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أعلنت حكومة الإمارات تسجيل 148 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، بما يرفع إجمالي حالات التعافي 2329، بواقع 20 بالمئة من مجموع الإصابات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة آمنة الضحاك الشامسي، إن خطة توسيع نطاق الفحوص المستمرة في الإمارات، ساهمت في الكشف عن 549 إصابة جديدة بـ”كوفيد 19″.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في أنحاء الدولة إلى 11929 حتى الآن، ويشمل هذا العدد المرضى الحاليين والمتعافين والوفيات.

وأعلنت المتحدثة وفاة 9 مصابين، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 98.

الإمارات تكسر حاجز المليون فحص

هذا وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبد الرحمن العويس في وقت سابق ، إن بلاده كسرت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الإمارات حققت هذا الإنجاز “بفضل جهود عظيمة من فرق عمل وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، وتعاون المواطنين والمقيمين، والتزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية”.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي: “خطتنا الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد مستمرة بتوجيه ومتابعة من القيادة على مستوى الدولة، وبشكل يومي”، حسب ما ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأشار إلى أن الفحوصات متوفرة من خلال 14 مركز فحص من المركبة، والمراكز الصحية، وخدمات الفحص لأصحاب الهمم في منازلهم”.

وشدد العويس على أنه “من الطبيعي أن يرافق زيادة عمليات الفحص، زيادة في عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، وهي زيادة متوقعة ودليل على أننا نمشي في الطريق الصحيح للحد من انتشار الفيروس”.