الإمارات.. 624 إصابة جديدة بكورونا وتعافي765 حالة

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أعلنت وزارة الصحة ووقابة المتجمع في الإمارات، الجمعة، عن إجرائها أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، لافتة إلى تسجيل 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 765 مريضا.

وقالت الوزارة إن التوسع في الفحص جاء تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، والمخالطين لهم وعزلهم،

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 37,642 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 274 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 765 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.