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“الإمام الكاظم” … علاج كورونا الجديد في إيران

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 1:00 مساءً
إيران تتجه إلى الطب التقليدي لمواجهة كورونا

إيران تتجه إلى الطب التقليدي لمواجهة كورونا

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تشهد إيران ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على المتاجر الشعبية للحصول على ما يروّج لها التجار على أنها أدوية تساهم في العلاج أو الوقاية من فيروس ”كورونا“ المستجد، الذي تعاني منه الجمهورية الإسلامية بشكل كبير، وذلك بحسب صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

وأضافت الصحيفة: ”خلال الشهور الأخيرة، وبينما تضرب جائحة ”كورونا“ إيران، لجأ كثير من المواطنين الإيرانيين إلى عطارة أحمد كربلائي، التي يبلغ عمرها 200 عام، والتي تقوم ببيع أدوية الأعشاب، وذلك بحثاً عن المساعدة في ظل تفشي الوباء“.

ومضت تقول: ”أحد تلك الأدوية يُطلق عليه الإمام الكاظم، وهو أحد الأئمة البارزين للمسلمين الشيعة، والذي أوصى به رجل دين شيعي. يحتوي هذا الدواء على سكر أحمر، ولبان، والشمر، ويتم مزجه بالعسل قبل بيعه، وهناك دواء آخر مبني على وصفة للعالم الشهير ابن سينا، ويحتوي على البنفسج والنعناع والزعتر والكزبرة“، وذلك بحسب “إرم نيوز”.

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