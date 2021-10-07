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الإنتربول تعيد دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات بعد تعليق ذلك منذ 2012

7 - أكتوبر - 2021
الإنتربول

الإنتربول

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قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” الخميس إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد دمشق.

وقالت المنظمة التي تتخذ في ليون مقرا لها في بيان “تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا”.

وتضمنت هذه الإجراءات التصحيحية المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.

ومنذ العام 2012 “كانت الأمانة العامة للانتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول”، وفق المصدر نفسه.

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