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"الإنقاذ الآمن".. الأرجنتين تُطلق عملية لإعادة رعاياها من "إسرائيل"

منذ 6 دقائق
علم الأرجنتين

علم الأرجنتين

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أعلنت الأرجنتين، حيث تعيش جالية يهودية كبيرة، أنّها أطلقت أمس الثلاثاء، عملية لإعادة أكثر من 1200 من رعاياها من إسرائيل، مشيرة إلى أنّها أرسلت لهذه الغاية طائرة عسكرية أولى إلى تلّ أبيب.

وقال وزير الدفاع خورخي تايانا “سنسيّر ثلاث رحلات جوية يوميًا لإجلاء الأرجنتينيين الذين ترد أسماؤهم في قائمة” تضمّ 1246 شخصًا سجلّوا أسماءهم لدى وزارة الخارجية بقصد إعادتهم إلى بلدهم.

وأضاف أنّ الأرجنتين أطلقت على عملية إعادة رعاياها من إسرائيل اسم “الإنقاذ الآمن” وقد أرسلت لهذه الغاية طائرة عسكرية أولى من طراز هيركوليس سي-130 لنقل أكثر من 200 شخص من تل أبيب إلى روما.

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