الإيرانيون يرفضون “لقاحاً محلي الصنع”… ويستغيثون بمنظمة الصحة العالمية

تفاعل الناشطون الإيرانيون عبر هاشتاغ #واكسن_بخريد، أي “شراء اللقاح”، للتعبير عن رفضهم للقاح الذي تعمل على إنتاجه طهران.

ورافقت الهاشتاغ الذي انتشر بشكل ملفت، تغريدات أطلقها إيرانيون باللغة الإنكليزية في محاولة لإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي، حيث استغاثوا بمنظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على لقاحات لفيروس كورونا معتمدة دوليا، وعبروا عن القلق من أن تفرض عليهم السلطات في بلدهم أخذ لقاح محلي الصنع، لا يزال في مرحلة التجارب.

وكانت إيران قد أعلنت في التاسع من كانون الاول الحالي حصول مشروع تطوير لقاح محلي على إذن لمباشرة التجارب السريرية على البشر، وفقا لما نقلت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء.

ووفقا للسلطات الإيرانية، من المحتمل أن يتم السماح لثلاثة شركات أخرى في إجراء تجارب بشرية نهاية شهر كانون الثاني القادم.

ويعتمد اللقاح الإيراني على فيروسات كاملة غير فعالة تعمل على تحصين جسم متلقيها ضد العدوى.

ومنذ بدء الجائحة، رصدت إيران على أراضيها أكثر من 1183182 إصابة بعدوى كورونا، بالإضافة إلى 54308 حالة وفاة جراء المرض، وفقا لمرصد “وورلد-أو-ميتر”.

وغردت إيرانية قائلة إن “الإيرانيين لا يريدون انتظار اللقاح الإيراني. اشتروا اللقاح الآن”.

Iranians don' t want to wait for Iranian vaccine. BUY VACCINE RIGHT NOW👊#واکسن_بخرید — Unicorn1985 (@Unicorn19852) December 24, 2020

وقالت مغردة أخرى على تويتر إن “الإيرانيين مروا بما يكفي”.

وأضافت أن “طواقمنا الطبية مستنزفة بشدة. جميعنا يستحق تلقي اللقاح الموافق عليه من قبل الإدارة الأميركية للغذاء والدواء”.

Persians have been through enough. Our medical staff are way too exhausted. We all deserve to be vaccinated with #FDA approved vaccines. So please buy vaccines ASAP.#واكسن_كرونا_مطالبه_ملى #واکسن_بخرید — Niloofar_Sp91 (@NiloofarSp91) December 24, 2020

وشارك أحدهم صورة لمجاعة، وأخرى لدفن ضحايا كورونا، مرفقا إياها بتعليق يقول إن “تاريخ إيران تكرر مرة أخرى”.

وقال مغرد آخر “نحن، شعب إيران، منفصلون عن الحكومة والسياسة. نريد السلام والصحة لجميع الناس في العالم. نحتاج اللقاح أرجوكم ساعدونا”.

We,the people of Iran, are separate from government and politics. We want peace and health for all the people of the world. We need vaccine please help us…@WHO#واكسن_بخريد — O.G (@0riginal0g) December 24, 2020

وغرد آخر قائلا “نريد أن ننجو”.

واستنجد مغرد بمنظمة الصحة العالمية، “أرجوكم افعلوا شيئا من أجلنا. حكومتنا لا تكترث بنا”.

#واکسن_بخرید @WHO

Please do something for us

our governments doesn’t care about us😢 — •پــ‌ــوکــــر• (@pokeeeeeer) December 24, 2020

وقالت تغريدة “نحن لسنا أرقاما. نحن بشر”.

We are not numbers

We are people!@WHO#واکسن_بخرید — پـــررؤعـــهـــ هـــیـــز (@persianoutlaw) December 24, 2020

وذلك بحسب “الحرة”.