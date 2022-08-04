الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الائتلاف الحاكم في السنغال يخسر الأغلبية في البرلمان

منذ 46 دقيقة
علم السنغال

علم السنغال

A A A
طباعة المقال

قالت مفوضية الانتخابات بالسنغال، الخميس إن الائتلاف الحاكم في البلاد (بينو بوك ياكار) خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 31 يوليو تموز بحصوله على 82 مقعدا من 165 مقعدا.

وتعكس النتائج شعورا متزايدا بالمرارة تجاه الرئيس ماكي سال لأسباب من بينها رفضه استبعاد تجاوز القيود على الفترات الرئاسية والترشح للانتخابات التي ستُجرى في 2024.

وخسر (بينو بوك ياكار) 43 مقعدا من 125 مقعدا شغلها في البرلمان في الانتخابات السابقة.

وفي انتخابات الاثنين الماضي حصل ائتلاف المعارضة الرئيسي (ييوي أسكاني وي) على 56 مقعدا في حين حصل حليفه (والو سنغال) على 24 مقعدا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عمليات تفتيش السفينة الأوكرانية الأولى التي رست في تركيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تركيا تكشف عن خطط لإبحار 3 سفن حبوب من موانئ أوكرانيا
تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي لليمن
أمريكا تطالب الحوثيين بإطلاق سراح عاملين بسفارتها وموظفين بالأمم المتحدة
عناصر من المليشيات الإيرانية في سوريا
صور لكوادر إيرانية استعادت طهران جثثهم من سوريا.. أحدهم بلا رأس!!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

النفط
هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
جبران باسيل
الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!