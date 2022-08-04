الائتلاف الحاكم في السنغال يخسر الأغلبية في البرلمان

قالت مفوضية الانتخابات بالسنغال، الخميس إن الائتلاف الحاكم في البلاد (بينو بوك ياكار) خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 31 يوليو تموز بحصوله على 82 مقعدا من 165 مقعدا.

وتعكس النتائج شعورا متزايدا بالمرارة تجاه الرئيس ماكي سال لأسباب من بينها رفضه استبعاد تجاوز القيود على الفترات الرئاسية والترشح للانتخابات التي ستُجرى في 2024.

وخسر (بينو بوك ياكار) 43 مقعدا من 125 مقعدا شغلها في البرلمان في الانتخابات السابقة.

وفي انتخابات الاثنين الماضي حصل ائتلاف المعارضة الرئيسي (ييوي أسكاني وي) على 56 مقعدا في حين حصل حليفه (والو سنغال) على 24 مقعدا.