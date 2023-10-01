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الائتلاف الحاكم في الكونغو يعلن تشيسيكيدي مرشحه للانتخابات

منذ 24 دقيقة
فيليكس تشيسيكيدي

فيليكس تشيسيكيدي

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أعلن الائتلاف الحاكم في جمهورية الكونجو الديمقراطية رسميا، الأحد، ترشيح الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر كانون الأول.

ويسعى تشيسيكيدي للفوز بولاية ثانية في الكونجو، أكبر مورد للكوبالت وثالث منتج للنحاس في العالم، وذلك بعد فوزه بفترة ولاية أولى حدث تنازع بشأنها في انتخابات 2018.

وشهد حكمه تحديات اقتصادية وجائحة كوفيد-19 وتفشي فيروس إيبولا وانعدام للأمن لا سيما في الشرق إذ استولت حركة إم.23 المتمردة على مساحات كبيرة من الأراضي مما أدى إلى انهيار العلاقات مع رواندا المجاورة.

وجرى ترشيح تشيسيكيدي بالإجماع اليوم الأحد خلال المؤتمر العام للائتلاف الحاكم الذي يضم شخصيات ذات ثقل سياسي مثل وزير الدفاع جان بيير بيمبا ووزير الاقتصاد فيتال كامهيري.

وقال أندريه إمباتا، المتحدث باسم حزب تشيسيكيدي، وسط هتافات حشد تجمع في سرداق بقصر الشعب في كينشاسا “اختير فيليكس تشيسيكيدي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية نيابة عن الاتحاد المقدس (الائتلاف الحاكم) للأمة”.

وتعهد تشيسيكيدي، نجل إتيان تشيسيكيدي زعيم المعارضة المحبوب لفترة طويلة في الكونجو، بالقضاء على الفساد والاستبداد ورفض اتهامات جماعات حقوقية ومنتقدين بأنه لم يلتزم بوعوده.

وأكد أحد منافسيه الرئيسيين، الزعيم المعارض مارتن فايولو، الذي خسر أمام تشيسيكيدي في 2018، أمس السبت أنه سيرشح نفسه في الانتخابات بعد تهديد في وقت سابق بأنه سيقاطعها احتجاجا على تزوير مزعوم يرتبط بتسجيل الناخبين.

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