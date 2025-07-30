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الاتحاد الأفريقي يرفض حكومة "حميدتي" الموازية ويؤكد شرعية الحكومة الانتقالية بالسودان

منذ 5 دقائق
قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا

قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا (رويترز)

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أدان الاتحاد الأفريقي مساء أمش الثلاثاء إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في السودان، معتبراً ذلك محاولة لتفتيت وحدة البلاد.

وعبّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان، عن إدانته الشديدة لإعلان “تحالف تأسيس السودان”، بقيادة قوات الدعم السريع، عن تشكيل حكومة موازية في السودان.

وجدد المجلس تأكيده على “احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه”، وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى “عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المزعومة أو تقديم أي دعم لها”.

وأكد الاتحاد الأفريقي مجدداً اعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكَّلة حديثاً باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان.

كما دعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإطلاق حوار وطني شامل.

ويوم السبت الماضي، أعلن “تحالف تأسيس السودان” تشكيل “مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية” برئاسة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، فيما جرى اختيار محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء.

من جهته، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل إدريس، يوم الاثنين، قراراً بتعيين 5 وزراء ضمن حكومته الجديدة “حكومة الأمل” ليرتفع عدد المعينين فيها إلى 20 وزيراً.

وفي 31 مايو (أيار) الماضي، أدى إدريس اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وذلك عقب صدور مرسوم دستوري بتعيينه في 19 من الشهر ذاته.

    المصدر :
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