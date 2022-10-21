الاتحاد الأفريقي يكشف موعد بدء محادثات السلام الإثيوبية

قال الاتحاد الأفريقي (الجمعة 21-10-2022) إن محادثات السلام التي يقودها لإنهاء الصراع في إثيوبيا ستبدأ يوم 24 أكتوبر تشرين الأول في جنوب أفريقيا.

وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها، بما في ذلك الجيش الإريتري، قوات تيغراي في شمال البلاد حيث تندلع المعارك بين الحين والآخر منذ أواخر عام 2020. وأودى الصراع بحياة الآلاف وشرد الملايين ووضع مئات الآلاف على شفا المجاعة.

والتزم الجانبان بإجراء محادثات في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها تأخرت لأسباب لوجستية.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة إنه يرحب “بالالتزامات المتبادلة للمشاركة الحقيقية في عملية السلام”.

وأوضح رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الحكومة ستشارك في المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي اعتبارا من 24 أكتوبر تشرين الأول.

ولم يرد كنديا جبريهيوت، المتحدث باسم قوات تيجراي، حتى الآن على طلب للتعليق.