الاتحاد الأمريكي يحذف شعار الجمهورية الإسلامية من علم إيران

عرض الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بشكل مؤقت علم إيران على وسائل التواصل الاجتماعي دون شعار الجمهورية الإسلامية إظهارا للتضامن مع المحتجين قبل مباراة منتخبي البلدين في كأس العالم، الثلاثاء.

وأظهر رسم توضيحي، محذوف حاليا، لترتيب المجموعة الثانية نُشر يوم السبت عبر حسابات تويتر وتيليجرام وفيسبوك الرسمية للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، علما بألوان علم إيران، الأخضر والأبيض والأحمر، دون شعار الجمهورية الإسلامية.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر أيلول أثناء احتجازها لدى الشرطة بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامية الصارمة في البلاد.

وقال مايكل كامرمان المتحدث الاعلامي باسم الاتحاد الامريكي لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الهدف من ذلك هو “دعم النساء اللائي يناضلن في إيران من أجل حقوق الإنسان الأساسية”. ولم يُستشر اللاعبون بشأن قرار تعديل العلم.

كما تم تغيير الصورة على صفحة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على تويتر يوم السبت لتظهر العلم دون الشعار. وتم تغييرها مجددا بعد 24 ساعة إلى اللافتة المستخدمة خلال البطولة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء الحكومية أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيرفع شكوى ضد الاتحاد الأمريكي أمام لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) “لعدم احترام العلم الوطني” للجمهورية الإسلامية.

ويتهم القادة الإيرانيون الولايات المتحدة وغرماء أجانب آخرين بإثارة الاحتجاجات التي يشن فيها الإيرانيون من جميع الفئات أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الحكومة الدينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع المحتجين.

ويلتقي منتخبا الولايات المتحدة وإيران في مباراة حاسمة في المجموعة الثانية بكأس العالم في قطر بعد غد الثلاثاء.