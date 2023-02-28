الاتحاد الأوروبيّ: لوقف التصعيد وإنهاء العنف في الضفة الغربيّة

عبّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد بسرعة في الضفة الغربية.

وفيما ندد الاتحاد بالهجومين اللذين وقعا بالضفة الغربية يومي الأحد والاثنين وقتل فيهما 3 إسرائيليين، أدان أعمال عنف المستوطنين التي أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة مئات عدة من الفلسطينيين وإحراق منازل ومتاجر وتدمير الممتلكات الفلسطينية.

هذا وشهدت العديد من البلدات في الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدًا في جنوب نابلس وجنوب جنين وبعض بلدات القدس ورام الله.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، اعتدى مستوطنون على سيارة إسعاف أثناء مرورها من زعترة بجنين، حيث كانت تنقل طفلة مريضة إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى في رام الله، وقد أصيبت والدة الطفلة بجروح من جراء تكسير المستوطنين لزجاج الإسعاف.

هذا وشهدت نابلس أعمال عنف، تراوحت بين مهاجمة مركبات الفلسطينيين وحدوث مواجهات في حوّارة جنوب نابلس إلى حرق وتدمير عشرات المنازل.

وعلقت جامعة النجاح الوطنية ومديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس، دوام الطلبة اليوم وغدًا وإعلان التحول إلى التعليم عن بعد بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة.

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع دفع إسرائيل المزيد من التعزيزات العسكرية للضفة الغربية المحتلة عبر فرض طوق أمني على المدينة وحشد كتيبة عسكرية رابعة، في محاولة لتعزيز عمليات مطاردة منفذ عمليتي أريحا وحوارة في ظل تصاعد حدة اعتداءات المستوطنين في الضفة.

هذا وقتل مستوطن إسرائيلي الاثنين متأثراً بجراحه بعدما تعرض لإطلاق نار في أريحا بالضفة الغربية المحتلة.