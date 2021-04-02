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الاتحاد الأوروبي: اجتماع جديد بشأن ملف إيران النووي يعقد الأسبوع المقبل في فيينا

2 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 3:09 مساءً
الاتحاد الاوروبي

اعلام الاتحاد الاوروبي

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اتفقت قوى دولية وإيران، الجمعة، على عقد محادثات الأسبوع المقبل في فيينا لمناقشة الاتفاق النووي، بينما من المقرر أن يجري وسطاء “اتصالات منفصلة” مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صدر بعد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني، إن المشاركين سيجتمعون في فيينا “ليحددوا بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات وتطبيق (الاتفاق) النووي، بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية”.

وأضاف أن الجهات المنسقة “ستكثّف اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع المنضوين في خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق النووي) والولايات المتحدة”.

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