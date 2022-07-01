الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي: ارتفاع حاد بأسعار المنتجات الزراعية الرئيسة في العالم

منذ 42 دقيقة
رويترز

رويترز

A A A
طباعة المقال

أفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة لواقع في 1 تموز أن غزو روسيا لأوكرانيا أربك أسواق السلع الزراعية في العالم عندما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الرئيسية وعناصر الإنتاج مثل الأسمدة وعلف الحيوان.

وأظهرت بيانات يوروستات أن متوسط سعر السلع والخدمات التي تُستهلك حاليا في الزراعة زاد 9.5 في المئة في الربع الأول من 2022 بالمقارنة بالربع الأخير من 2021 بما في ذلك زيادة نسبتها 21.2 في سعر الأسمدة ومحسنات التربة و17.4 في المئة زيادة في سعر الطاقة وزيوت التشحيم و9.2 في المئة زيادة في سعر علف الحيوان.

وقال يوروستات إن متوسط سعر المنتجات الزراعية زاد بنسبة ستة في المئة في نفس الربع.

ويعطل غزو روسيا لأوكرانيا، وهما دولتان رئيسيتان مصدرتان للسلع الزراعية، شحنات زيوت الطعام والأسمدة من منطقة البحر الأسود مما تسبب في زيادة قياسية تقريبا في أسعار القمح والصويا والذرة في وقت سابق من العام الجاري.

وروسيا دولة رئيسية مصدرة للأسمدة وأوكرانيا دولة رئيسية مصدرة للذرة وزيت دوار الشمس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الألباني إيدي راما - رويترز
ألبانيا تجري محادثات مع حلف الأطلسي لبناء قاعدة بحرية
مشروع سخالين 2 - رويترز
روسيا تفرض السيطرة الكاملة على مشروع "سخالين 2" للغاز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كييف تطلب من أنقرة احتجاز سفينة ترفع العلم الروسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
بعلبك - الهرمل
في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!