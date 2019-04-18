الاتحاد الأوروبي: الأسلحة المضبوطة بتونس تعود لبعثة لنا

قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس إن الأسلحة التي ضبطتها السلطات التونسية مع مجموعة أوروبيين كانوا على متن زورقين، تعود إلى البعثة الأوروبية لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في تونس أن الأسلحة تخص تحديدا أحد عشر شخصاً مكلفين بالحماية الشخصية لأعضاء البعثة الأوروبية ولمساعدة ومراقبة الحدود الليبية، مؤكدا أنه كان قد تم إبلاغ السلطات التونسية رسمياً في مرحلة مبكرة لإعلامها بوصول زورقين إلى جزيرة جربا، على متنهما هؤلاء الأشخاص.

وفي سياق ذي صلة قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن من أطلق القذائف على المدنيين في منطقة أبو سليم في العاصمة، كان هدفَه تأليبُ الرأي العام ضد الجيش.

وأضاف أن القصف العشوائي الذي تعرضت له طرابلس جريمة، وأنه لم يسجل على الجيش قصف مناطق مدنية في كافة المعارك التي خاضها، كما أن المناطق التي تعرضت للقصف تقع خارج مدى صواريخ الجيش الوطني.

وأدان غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بأشد العبارات القصف الصاروخي العنيف الذي استهدف حي أبو سليم السكني في طرابلس الليلة الماضية.

وطالب سلامة جميع الأطراف الليبية باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراماً كاملاً، واتخاذِ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.