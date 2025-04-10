الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع الإمارات على إطلاق محادثات التجارة الحرة

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع الإمارات لبدء محادثات التجارة الحرة، وذلك وسط الاضطراب والضبابية الناجمين عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تراجع عن بعضها لاحقا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “أجرت فون دير لاين، رئيسة (المفوضية الأوروبية)، اليوم اتصالا هاتفيا وديا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. واتفقا خلال مباحثاتهما على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة”.

وأضاف التكتل أن المحادثات ستركز على تجارة السلع والخدمات والاستثمار وتوطيد التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحيوية.

ووقعت الإمارات العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية منذ 2022 مع دول مثل الهند وإندونيسيا، وتجري محادثات مع بلدان أخرى في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومناطق أخرى.

وغالبا ما تغطي هذه الصفقات، المعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مجالي الاستثمار والخدمات وقطاعات أخرى، وفي حالة الهند، اكتملت الاتفاقية في غضون أشهر.

وأوضحت بعض المصادر أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات ستستغرق عدة سنوات على الأرجح، وأن بروكسل سترغب في تضمين حقوق الإنسان وحقوق العمال في أي اتفاق نهائي.