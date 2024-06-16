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الاتحاد الأوروبي: السلام في أوكرانيا لن يتحقق بخطوة واحدة

منذ 45 دقيقة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - رويترز

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - رويترز

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد إن القمة حول السلام في أوكرانيا والتي انعقدت في سويسرا مطلع هذا الأسبوع جعلت السلام أقرب لكن السلام الحقيقي لن يتحقق في خطوة واحدة، وإن الطريق إليه يتطلب الصبر والإرادة.

وأضافت بعد المحادثات “نعلم أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق في خطوة واحدة، بل سيكون رحلة”.

وقالت “لم تكن مفاوضات سلام لأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ليس جادا بشأن إنهاء الحرب، فهو يصر على استسلام (أوكرانيا) وعلى التنازل عن أراض أوكرانية، حتى تلك التي ليست محتلة حاليا”.

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    المصدر :
  • رويترز

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