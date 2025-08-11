الاتحاد الأوروبي: الوحدة عبر الأطلسي والضغط على روسيا ضروريان لإنهاء الحرب

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس “إن وزراء خارجية التكتل عبروا اليوم الاثنين عن دعمهم للخطوات الأمريكية التي من شأنها أن تؤدي إلى سلام عادل في أوكرانيا”.

وأضافت في بيان على منصة إكس أن الاتحاد الأوروبي سيعمل في الوقت نفسه على فرض المزيد من العقوبات على روسيا ومواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا وتقديم المزيد من المساندة لاحتياجات أوكرانيا المالية وعملية انضمامها إلى التكتل.

وتابعت “الوحدة عبر الأطلسي ودعم أوكرانيا والضغط على روسيا هي السبيل لإنهاء هذه الحرب ومنع أي عدوان روسي مستقبلي في أوروبا”.