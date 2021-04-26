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الاتحاد الأوروبي: تلقي لقاح كورونا شرط أساسي للسياحة هذا الصيف

26 - أبريل - 2021
مقر الاتحاد الأوروبي

مقر الاتحاد الأوروبي

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قال الاتحاد الأوروبي أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا ، سيتمكنون من دخول دول الاتحاد خلال فترة الصيف .

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن السياح الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، سيتمكنون من زيارة الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قالت فون دير لاين إن “السياح الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا سيتمكنون من زيارة دول الاتحاد الأوروبي خلال الصيف”.

وأضافت: “الأمريكيون، بقدر ما أستطيع رؤيته، يستخدمون اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، وهذا سيتيح حرية الحركة والسفر إلى الاتحاد”.

وتابعت: “هناك شيء واحد واضح.. ستستقبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دون قيد أو شرط، كل الذين يتم تطعيمهم باللقاحات التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية”.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاحات الثلاثة المستخدمة في الولايات المتحدة وهي “موديرنا”، “فايزر” و”جونسون أند جونسون”.

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