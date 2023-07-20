الاتحاد الأوروبي: روسيا تسبب أزمة غذاء عالمية بانسحابها من اتفاق الحبوب

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (الخميس 20-7-2023) إن روسيا مسؤولة عن أزمة إمدادات غذاء عالمية كبيرة.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الكرملين تعليق مشاركة موسكو في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وأضاف بوريل للصحفيين قبل توجهه لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي “ما نعلمه بالفعل هو أن ذلك من شأنه أن يتسبب في أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم..”.

واتهم بوريل روسيا أيضا بتعمد مهاجمة منشآت تخزين الحبوب الأوكرانية في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، وهو ما قال إنه سيعمق الأزمة الغذائية.