الاتحاد الأوروبي سيدفع 135 مليون دولار لمساعدة تونس في مكافحة الهجرة

قالت المفوضية الأوروبية الجمعة إنها ستدفع 127 مليون يورو (135 مليون دولار) في صورة مساعدات لتونس في إطار اتفاق معها يهدف لمكافحة الهجرة غير المشروعة من أفريقيا إلى أوروبا.

وذكرت المفوضية أنها ستوفر 60 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وستدفع حزمة قيمتها 67 مليون يورو تقريبا في الأيام المقبلة لتعزيز قدرات تونس على مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.

ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو\تموز اتفاق “شراكة استراتيجية” لمكافحة الهجرة غير المشروعة مقابل دعم مالي عندما زاد بشكل حاد عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي أعلن الحرس الوطني في تونس، أن خفر السواحل اعترض أكثر من 2500 مهاجر واعتقل العشرات من مهربي البشر، في أعقاب حملة واسعة النطاق بدأت بمنطقة صفاقس الساحلية، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين باتجاه السواحل الايطالية.

والعملية، التي شارك فيها المئات من قوات الأمن، بدعم من وحدات مكافحة الإرهاب وطائرات وكلاب مدربة، كان قد أمر بها الرئيس قيس سعيد في مواجهة موجات الهجرة المتفاقمة.

وجاء ذلك في الوقت الذي تواجه فيه جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا وصول عدد قياسي من المهاجرين في قوارب من شمال أفريقيا.