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الاتحاد الأوروبي: قلقون إزاء وضع حرية الإعلام في هنغاريا وبولندا

10 - فبراير - 2021
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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أعربت أجهزة الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء الوضع في مجال حرية الإعلام في هنغاريا وبولندا.

وأشارت الى أنه “أعربنا عن قلقنا إزاء حرية الإعلام وتعددية الآراء في هنغاريا في تقريرنا حول الالتزام بمعايير دولة القانون”، مشيرة إلى أنها قلقة بشأن الوضع حول إذاعة “كلوبراديو” المستقلة التي تنتقد حكومة فيكتور أوربان، مؤكدة أن “وسائل الإعلام يجب أن يكون بإمكانها العمل بحرية وبشكل مستقل على كامل أراضي الاتحاد الأوروبي”.

وجاء ذلك بعد إيقاف ترخيص محطة الإذاعة المذكورة اعتبارا من 14 شباط الجاري بقرار من المحكمة، حيث اتهمتها السلطات بالتأخر في تقديم الوثائق الرسمية للجهات المختصة مرتين.

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