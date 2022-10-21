الاتحاد الأوروبي: لآلية تحدّ من أسعار الغاز

في خاتمة قمتهم، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى سرعة البت في صياغة آلية للحد ‏من أسعار الغاز لتوليد الكهرباء في الاتحاد‎ .‎

وذكرت الوثيقة الختامية أن “المجلس الأوروبي يدعو المجلس والمفوضية إلى تقديم قرارات ملموسة على وجه السرعة بشأن ‏الإجراءات الإضافية التالية … آلية الاتحاد الأوروبي المؤقتة للحد من سعر الغاز لتوليد الكهرباء‎”.‎

وناقش رؤساء دول الاتحاد الأوروبي مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن إجراءات جديدة لمكافحة أزمة الطاقة، والتي قدمتها يوم ‏الثلاثاء‎.‎

ودعا القادة إلى اتخاذ قرارات بحلول أوائل عام 2023 بشأن تحديد سعر إضافي جديد “يعكس بدقة أكبر الظروف في سوق الغاز”، فيما ‏أفيد بأن المفوضية الأوروبية اقترحت إنشاء مثل هذا السقف لسوق الغاز الطبيعي المسال‎.‎

كما أيدوا أيضا، بحسب الوثيقة، فكرة الشراء المشترك الإلزامي للغاز من الاتحاد الأوروبي وطالبوا باتخاذ قرار بشأن “تجميع الطلب ‏الإلزامي لحجم يعادل 15٪ من متطلبات التخزين‏

وفي وقت سابق، ذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه النسبة تقارب 13.5 مليار متر مكعب، حيث اقترحت يوم الثلاثاء إطلاق عمليات ‏شراء الغاز المشتركة الإلزامية لهذا الحجم لملء مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي بحلول شتاء 2023-2024‏‎.‎

ويطالب القادة أيضا بإيجاد حلول عاجلة بشأن “إجراءات تضامن الطاقة في حالة انقطاع إمدادات الغاز على المستوى الوطني أو ‏الإقليمي أو النقابي في غياب ترتيبات التضامن الثنائية‎”.‎

إضافة إلى ذلك ، يطالب قادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار بشأن نطاق أسعار ديناميكي مؤقت لصفقات الغاز الطبيعي للحد على الفور ‏من نوبات ارتفاع أسعار الغاز، فيما كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت يوم الثلاثاء إقامة آلية مؤقتة وقابلة للتطبيق في الاتحاد ‏الأوروبي للحد من الأسعار المرتفعة على الصندوق الاستئماني‎.‎