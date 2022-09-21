الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي لبوتين: أوقف "المغامرة النووية المتهورة"

منذ 9 دقائق
بيتر ستانو

بيتر ستانو

A A A
طباعة المقال

اعتبرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن قرارات التعبئة الروسية تنم عن يأس، داعية موسكو إلى وقف تلك “المغامرة النووية المتهورة”.

جاء ذلك، تعليقاً على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقت سابق، التعبئة الجزئية في البلاد، وتلويحه بأسلحة الدمار الشامل رداً على “ابتزاز الغرب” لبلاده في ما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني.

ورأى المتحدث باسم السياسة الخارجية للمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن إعلان بوتين، التعبئة للجيش تظهر يأسه، على حد وصفه.

كما أضاف في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن “قرار الرئيس الروسي يظهر أنه ليس مهتما سوى بمواصلة حربه المدمرة”، مشيراً إلى أن هذا القرار ستكون له عواقب من جانب الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته قناة (العربية).

وفي ما يتعلق بالاستفتاءات، فقد قال إن “الاتحاد لن يعترف أبداً بما يسمى استفتاءات “الكيانات المزعومة”، مؤكداً أنه “يتمسك بسيادة أوكرانيا على ترابها بما فيه الأراضي التي تسيطر عليها روسيا”.

وشدد على أن “أي استخدام للسلاح النووي من جانب روسيا ستكون له عواقب خطيرة تتجاوز حدود أوكرانيا وأوروبا”.

وأمر بوتين في وقت سابق بتعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا ووجه تهديدا ضمنيا باستخدام الأسلحة النووية فيما وصفه حلف شمال الأطلسي بأنه عمل يائس “ومتهور” في مواجهة الهزيمة الوشيكة لروسيا.

وفي أول تصريح له بعد خطاب بوتين، قال ماكرون بعد محادثات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن القوى النووية بحاجة الآن إلى التصرف بمسؤولية.

واستدعى بوتين 300 ألف جندي من قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا وأعلن دعمه لخطة لضم أجزاء منها، ملمحا للغرب بأنه على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

وفي خطاب ألقاه في وقت سابق، قال بوتين “إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، (لا أقول) هذا من قبيل الخداع”.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الشرطة الروسية
    توقيف أكثر من 200 محتج روسي ضد قرار "التعبئة العسكرية"
    المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز
    ألمانيا: نحاول منع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية
    جورج فلويد
    السجن 3 سنوات لضابط شرطة في جريمة قتل فلويد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وديع الشيخ
    الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
    الجيش اللبناني
    خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
    الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
    وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله