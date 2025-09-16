الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي لن يبحث حزمة العقوبات الجديدة على روسيا غدا ولم يُحدد موعدا جديدا

منذ 8 دقائق
العقوبات على روسيا

العقوبات على روسيا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن الحزمة 19 من عقوباته على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا حُذفت من جدول أعمال اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد في بروكسل غدا الأربعاء.

أضاف الدبلوماسيون أن اجتماع سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم (كوريبر)، كان من المقرر أن يناقش الحزمة التي تعمل عليها المفوضية الأوروبية منذ فترة، ولم يتحدد موعد جديد للمناقشات بعد.

وقال أحد الدبلوماسيين “تم حذف ذلك البند من جدول أعمال اجتماع كوريبر في وقت متأخر من مساء أمس. ولا يتقرر حتى الآن موعد جديد”.

ويتمثل هدف العقوبات في جعل استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع حاليا، أكثر صعوبة.

ويتطلب فرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع.

وفي أوقات سابقة، تسببت الخلافات الداخلية في إبطاء هذه العملية، وكانت المجر وسلوفاكيا من بين الدول التي أعاقت اتخاذ إجراءات ضد موسكو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزوجته ينزلان من طائرة في مطار حمد الدولي خلال زيارة رسمية إلى الدوحة، قطر، في 16 سبتمبر 2025. رويترز
وزير الخارجية الأمريكي يصل قطر: سنطلب من قطر الاستمرار في الوساطة لإنهاء حرب غزة
دخان يتصاعد من مبنى سكني تم إخلاؤه كان يؤوي فلسطينيين نازحين، بعد أن أصيب بضربة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 14 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
تحقيق للأمم المتحدة يخلص إلى تحريض مسؤولين إسرائيليين كبار على الإبادة في غزة
رجال الإطفاء يعملون في موقع المباني التي أصيبت خلال الضربة الصاروخية الروسية، في زابوريجيا، أوكرانيا، في 16 سبتمبر 2025. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤول أوكراني: مقتل شخص وإصابة 13 في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر
12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية