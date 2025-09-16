الاتحاد الأوروبي لن يبحث حزمة العقوبات الجديدة على روسيا غدا ولم يُحدد موعدا جديدا

قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن الحزمة 19 من عقوباته على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا حُذفت من جدول أعمال اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد في بروكسل غدا الأربعاء.

أضاف الدبلوماسيون أن اجتماع سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم (كوريبر)، كان من المقرر أن يناقش الحزمة التي تعمل عليها المفوضية الأوروبية منذ فترة، ولم يتحدد موعد جديد للمناقشات بعد.

وقال أحد الدبلوماسيين “تم حذف ذلك البند من جدول أعمال اجتماع كوريبر في وقت متأخر من مساء أمس. ولا يتقرر حتى الآن موعد جديد”.

ويتمثل هدف العقوبات في جعل استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع حاليا، أكثر صعوبة.

ويتطلب فرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع.

وفي أوقات سابقة، تسببت الخلافات الداخلية في إبطاء هذه العملية، وكانت المجر وسلوفاكيا من بين الدول التي أعاقت اتخاذ إجراءات ضد موسكو.