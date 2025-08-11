الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
الاتحاد الأوروبي: لو كان الحل العسكري ممكنا بغزة لكانت الحرب انتهت بالفعل

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس. رويترز

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن الحرب في غزة تزداد خطورة يوما بعد آخر، وأكدت أن الحرب ليست الحل.

وأضافت في بيان على منصة إكس “لو كان الحل العسكري ممكنا، لكانت الحرب انتهت بالفعل”.

وذكرت أن أولويات الاتحاد الأوروبي لا تزال تقديم الدعم الإنساني، عبر أشكال منها تمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن.

في حين، أعربت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الاثنين، عن رفضها وتنديدها بخطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة، واعتبر وزير الدفاع الإيطالي، أن تل أبيب “فقدت صوابها” ولم يستبعد دعم فرض عقوبات عليها.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بما وصفه بأنه “كارثة” وبالمضي “نحو حرب دائمة” عقب إعلان خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، من جديد اقتراحه بإنشاء “بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة” لتأمين القطاع الفلسطيني.

وأكد ماكرون أن على مجلس الأمن الآن العمل على إنشاء هذه البعثة ومنحها تفويضا. وقال “طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا بدون تأخير”، وفق تعبيره.

واعتبر الرئيس الفرنسي، أن إعلان السلطات الإسرائيلية “توسيع عملياتها في مدينة غزة ومخيمات المواصي وإعادة احتلالها من إسرائيل يمثل كارثة غير مسبوقة في خطورتها ومضيا باندفاع نحو حرب دائمة”.

وأضاف أن “المحتجزين الإسرائيليين وسكان غزة سيظلون أولى ضحايا هذه الإستراتيجية”.

وهذه التصريحات، هي أول تعليق لماكرون على الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- لاحتلال غزة، وأثارت انتقادات شديدة ورفضا في العالم.

