الاتحاد الأوروبي: مبادرة السعودية خطوة نحو السلام في اليمن

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية في مسار السعي إلى السلام.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد نبيلة مصرلي لـ”العربية” إن الاتحاد يشجع الأطراف كافة على وقف إطلاق النار والشروع فورا في مباحثات سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة إلى التعامل مع المبعوث الدولي في اليمن، كما دعا لوقف إطلاق النار فورا.

المبادرة السعودية

كان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أعلن يوم الاثنين عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن “المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة”.

كما أضاف أن “التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة”.

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة، وذلك بحسب “العربية”.