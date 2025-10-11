الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساهمة في استقرار غزة وإعادة إعمارها

أطفال فلسطينيون ينظرون إلى الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، عقب اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 10 أكتوبر 2025. رويترز

رحب الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة لضمان وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وقال التكتل في بيان: “مستعدون للمساهمة في تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لنا”، مضيفاً أنه مستعد للمساهمة في استقرار غزة وإعادة إعمارها، وفق رويترز.

كما دعا كل الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق دون تأخير، بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام.

إلى ذلك أعلن أنه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية وإصلاحاتها الجارية.

دخول اتفاق وقف النار حيّز التنفيذ

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس دخل حيّز التنفيذ ظهر الجمعة في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 12.00″، مردفاً أنه “منذ الساعة 12.00 (9.00 بتوقيت غرينتش)، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتموضع على خطوط انتشارها الجديدة استعداداً لتنفيذ اتفاق الهدنة وعودة الرهائن”.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن عدداً من المناطق ما زال “في غاية الخطورة” بالنسبة للسكان المدنيين.

من جهته أفاد مسؤول بالدفاع المدني في غزة بأن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، لا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.

فيما عاد نحو 200 ألف مدني إلى شمال القطاع المدمر منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ، حسب الدفاع المدني في غزة.

نحو 53% تحت السيطرة الإسرائيلية

وكان الرئيس الأميركي، قد أعلن، مساء الأربعاء، اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، بعد أيام من المفاوضات غير المباشرة التي جرت في شرم الشيخ برعاية الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة، بمشاركة تركية)، ما شكل باب أمل لآلاف الفلسطينيين المحاصرين في غزة بانتهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ سنتين.

في حين سيبقى ما يقارب 53% من قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن يتم لاحقاً في المرحلة الثانية من خطة ترامب، الانسحاب من بقية المناطق حتى الخط العازل على طول القطاع والذي تقدر مساحته بما نسبته 15% من غزة.