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الاتحاد الأوروبي: مستعدّون لنقل الحبوب الأوكرانيّة عبر ممرات التضامن

منذ 12 دقيقة
الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

الحبوب الأوكرانية - تعبيرية

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أشار مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشوفسكي، إلى أنّ التكتل مستعد لتصدير جميع السلع الزراعية الأوكرانية تقريبًا عبر ممرات التضامن.

وقال فويتشوفسكي للصحافيين: “نحن مستعدون لتصدير كل شيء تقريبًا. هذا يبلغ نحو أربعة ملايين طن شهريًا من بذور الزيوت والحبوب، وحققنا هذا الحجم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي”.

وأضاف أنّ 60 بالمئة من صادرات أوكرانيا مرت عبر ممرات التضامن بينما مر 40 بالمئة عبر البحر الأسود قبل انسحاب روسيا هذا الشهر من اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود بوساطة من الأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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