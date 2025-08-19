الاتحاد الأوروبي: مسودة البيان المشترك بشأن التجارة والرسوم الجمركية أعيدت لأمريكا

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي يومي إن المفوضية أعادت إلى الولايات المتحدة مسودة بيان مشترك بشأن التجارة والرسوم الجمركية بعد أن تلقت الأسبوع الماضي نصا من الإدارة الأمريكية يتضمن مقترحات لوضع صياغة نهائية للبيان المشترك.

وقال المتحدث “أؤكد أننا أرسلنا مسودة البيان المشترك إلى الولايات المتحدة”، وأكد استمرار الاتصالات السياسية بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، مضيفا “العمل مستمر”.

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري إطاري في أواخر يوليو تموز لكن لم يُنفّذ حتى الآن سوى البند المتعلق بالرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة. ولا يزال الاتحاد الأوروبي بانتظار إصدار البيت الأبيض أوامر تنفيذية بشأن الاستثناءات مثل قطاع صناعة السيارات.