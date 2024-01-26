الاتحاد الأوروبي: نتوقع الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية

قال الاتحاد الأوروبي (الجمعة 26-1-2024) إنه يتوقع من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية.

وأمرت المحكمة إسرائيل بالتأكد من عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية، والإبلاغ في غضون شهر بالجهود التي اتخذتها، وذلك في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

لكن المحكمة لم تطالب بوقف إطلاق النار ولم تبت بعد في جوهر القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وهو إذا ما كانت إبادة جماعية ارتُكبت في غزة. وقد يستغرق صدور الحكم أعواما.

ومثّل رفع القضية لدى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة انتصارا دبلوماسيا كبيرا لجنوب أفريقيا التي طالما دعمت القضية الفلسطينية وشبّهت معاناة الفلسطينيين بمعاناتها إبان نظام الفصل العنصري، وهي مقارنة ترفضها إسرائيل بشدة.

ودعت إسرائيل إلى رفض القضية نافية اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب الإبادة الجماعية، وقالت إنها تبذل جهودا لتجنب سقوط قتلى أو جرحى من المدنيين.