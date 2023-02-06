الاتحاد الأوروبي: نشر 10 فرق للبحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال في تركيا

قال الاتحاد الأوروبي ، الاثنين، إنه تم نشر عشرة فرق للبحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا.

وقال مفوضا الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجانيز لينارتشيتش في بيان “تم بسرعة نشر عشرة فرق للبحث والإنقاذ بالمدن من بلغاريا وكرواتيا والتشيك وفرنسا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا لدعم المسؤولين على الأرض… وعرضت إيطاليا والمجر إرسال فرقها للإنقاذ على تركيا أيضا”.

وأعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4:17 صباحًا، (الـ01:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة “غازي عنتاب”.

وتُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس/آب 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.