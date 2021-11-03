الاتحاد الأوروبي: نشعر بالقلق من إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، معارضة الاتحاد لأي تحركات من قبل قوات تيغراي نجاه العاصمة الإثيوبية، معربا عن قلق بروكسل من إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا.

وجاء في تغريدة نشرها على “تويتر” أن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء حالة الطوارئ المعلنة في إثيوبيا. نحن نعارض أي تحركات من جانب جبهة تحرير شعب تيغراي أو جبهة تحرير أورومو لمهاجمة أو محاصرة أديس أبابا”.

وأضاف: “لن تؤدي التعبئة الجماهيرية من قبل الحكومة إلا لجر البلاد ومواطنيها إلى مزيد من الحرب الأهلية والتفكك”.

وأعلنت الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد بعد بدء متمردي إقليم تيغراي الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.