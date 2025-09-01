الاتحاد الأوروبي: نظام تحديد المواقع العالمي لطائرة فون دير لاين تعرض للتشويش

قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) الخاص بطائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعرض للتشويش وهي في طريقها إلى بلغاريا أمس الأحد فيما يشتبه بأنه تدخل روسي.

وأضافت “يمكننا حقا تأكيد أنه كان هناك تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، لكن الطائرة هبطت بسلام في بلغاريا. تلقينا معلومات من السلطات البلغارية تفيد بأنها تشتبه في أن ذلك حدث نتيجة تدخل روسي سافر”.

ولم ترد الحكومة الروسية فورا على طلب للتعليق.

ولم يدل الاتحاد الأوروبي بمزيد من التفاصيل، لكن المتحدثة باسمه قالت إن الواقعة ستدعم “التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بتعزيز القدرات الدفاعية والدعم لأوكرانيا” ضد الغزو الروسي المستمر منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

ولم يتم التطرق إلى مسألة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتقد أن طائرة فون دير لاين قد استُهدفت عمدا.

وقالت الحكومة البلغارية في بيان إن إشارة نظام تحديد المواقع العالمي فُقدت عندما اقتربت طائرة فون دير لاين من مدينة بلوفديف في جنوب البلاد، مما دفع مراقبي الحركة الجوية إلى التحول إلى أنظمة الملاحة الأرضية لضمان هبوط آمن.

وجاء في البيان أن فون دير لاين كانت على متن طائرة استأجرتها المفوضية الأوروبية.

واتهمت إستونيا العام الماضي روسيا بالتشويش على أجهزة تحديد المواقع في المجال الجوي فوق دول بحر البلطيق. واضطرت الخطوط الجوية الفنلندية إلى تحويل مسار طائرتين إلى هلسنكي بعد أن حال التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي دون اقترابهما من تارتو في شرق إستونيا.

وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس اليوم الاثنين إن التكتل سيزيد عدد أقماره الصناعية في المدار المنخفض لتحسين اكتشاف التشويش.

وقد يتعين إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع طوال مدة الرحلة في حالة التعرض للتشويش، مما يؤدي إلى التوتر واحتمال التأخر في الإقلاع والهبوط لأن بعض الإجراءات تتطلب تشغيل نظام تحديد المواقع.

لكن المطارات الكبيرة لديها مجموعة متنوعة من أدوات الملاحة التي تلجأ إليها في حالة توقف النظام.

وحدثت واقعة الطائرة بينما كانت فون دير لاين تقوم بجولة مدتها أربعة أيام في دول الاتحاد الأوروبي على حدود روسيا أو روسيا البيضاء أو منطقة البحر الأسود.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية “رأت حينها بنفسها التحديات اليومية للتهديدات القادمة من روسيا ووكلائها”.

وأضافت “سيواصل الاتحاد الأوروبي الاستثمار في الإنفاق الدفاعي وفي استعداد أوروبا بشكل أكبر بعد هذه الواقعة”.