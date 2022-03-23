الاتحاد الأوروبي: نواجه أسرع أزمة لاجئين منذ عقود بسبب حرب أوكرانيا

قال مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة، أولوف سكوغ إن الدول الأوروبية تواجه أسرع أزمة لاجئين منذ عقود، مؤكدا أنه سيتم توفير الملاذ الآمن لكل الفارين من أوكرانيا.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندير لاين، إنه تم تخريب قارتنا على يد روسيا، مؤكدة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن هذه المأساة الإنسانية.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها ناقشت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مسألة استيراد الغاز الأمريكي، للتقليل من استخدام الغاز الروسي.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن سيتم مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، في محاولة لثنيها عن عدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وذلك بعد تجاهل الغرب لضمانات أمنية طالبت بها روسيا.

وكانت روسيا طالبت المجتمع الدولي بتوفير ضمانات بعدم تمدد قوات حلف الناتو شرقا في أوكرانيا، وطالبت أيضا بعدم انضمام كييف للحلف، لأنها ترى أنه خطر أمني كبير عليها.